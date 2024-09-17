В Чехии резко снизилось количество украинцев в гуманитарном жилье: причины

В Чехии резко уменьшилось количество украинцев, проживающих в гуманитарном жилье. На счет государства сейчас размещают менее 3000 беженцев.

Сколько украинцев живут в гуманитарном жилье, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz.

Где больше всего беженцев потеряли бесплатное жилье

Число украинских беженцев, проживающих в бесплатном гуманитарном жилье в Чехии, в сентябре уменьшилось в разы. По данным информационной системы о предоставлении гуманитарного жилья HUMPO, по состоянию на 28 августа в таких помещениях было зарегистрировано 20 839 человек, 10 сентября - уже только 2811 украинских беженцев.

Причиной является изменение правил предоставления гуманитарного жилья украинским беженцам, котрое вступило в силу 1 сентября 2024 года. Теперь право на бесплатное проживание предоставляется всего на 90 дней, включая уязвимых лиц. Теперь все беженцы должны оплачивать жилье на коммерческой основе или искать себе квартиру на рынке аренды.

В Праге количество людей, остающихся в гуманитарном жилье, сократилось на 99,5%. В конце августа в столице Чехии так размещали 2243 людей, а в сентябре – всего 11. Это четыре ребенка в возрасте до 6 лет, четыре – в возрасте 6-18 лет, двое взрослых мужчин и один пенсионер.

В Либерецком крае количество беженцев в гуманитарном жилье уменьшилось на 96% - с 1315 до 52 человек. Меньше всего потеряли бесплатное жилье украинцы в Оломоуцком крае - из 1532 человек осталось 725. В Южночешском крае из 1352 человек в гуманитарном жилье остались 327.

По данным Министерства труда и социальных вопросов, гуманитарную помощь в августе получили около 93 000 человек, большинство из которых были определены как уязвимые. В общем в Чехии находятся 370 000 беженцев из Украины.

Фото: Размещение украинских беженцев в Чехии (gettyimages.com)

Беженцам сложно оплачивать жилье

Как отмечают в гуманитарных организациях, многие продолжают проживать в тех же заведениях размещения. Однако теперь оплачивают проживание из гуманитарной помощи. Часто предусмотренных выплат не хватает.

"В большинстве случаев помощь не покрывает расходы на проживание. Так что они платят из минимальной суммы на проживание, и в результате у них остается меньше денег и они больше зависят от продовольственных банков и другой поддержки", - отмечает Клара Бумова из Charity Czech Republic.

Из-за прекращения бесплатного размещения часть беженцев решили вернуться в Украину.

"И это включает людей из зон боевых действий с тем фактом, что они будут внутренне перемещенными беженцами", – добавляет она.

Между тем в Чехию продолжают ехать украинские беженцы. С 1 по 8 сентября, например, прибавилось 1935 человек. Неделей раньше – 1473.