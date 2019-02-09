Чехія може вивести військовослужбовців з Афганістану слідом за США

Ілюстративне фото (proxy.duckduckgo.com)

США поки не поспішають виводити війська

Чехія виведе своїх військових з Афганістану, якщо цю країну покинуть американські солдати. Про це заявив міністр оборони республіки Лубомир Метнар, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Pravo.

"Якщо з Афганістану підуть американці, то ми теж підемо. Якщо відбудуться зміни, наприклад, буде знижена чисельність американських солдатів або їх виведуть (з Афганістану, - ред.), то ми будемо адекватно реагувати (на ці кроки США, - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, Верхня палата Конгресу США (Сенат) прийняла поправку, яка закликає не поспішати з виведенням американського контингенту з Сирії та Афганістану.

Резолюція Сенату суперечить політиці адміністрації Дональда Трампа, незважаючи на те, що більшість у Сенаті після виборів 2018 року складають однопартійці президента Дональда Трампа.

До цього президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.