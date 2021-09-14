Проти "зелених фанатиків": Чехія має намір боротися з забороною продажів машин з ДВЗ

Чехія не підтримує пропозицію Євросоюзу заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року. Прем'єр-міністр країни вважає ініціаторів цієї ідеї "зеленими фанатиками", а електромобілі - розкішшю, недоступною рядовим жителям країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES .

В останні місяці багато країн по всьому світу оголошують про плани заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в 2030-х роках. У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що він виступає проти цього плану.

"Ми не погодимося із забороною на продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі. Це неможливо. Ми не можемо вестися на те, що придумали зелені фанатики в Європейському парламенті".

Чехія прийме ротаційне головування в Європейському Союзі в другій половині 2022 року і, за словами Бабіша, зробить запропоновану тему заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння пріоритетною. Він додав, що країна підтримає впровадження інфраструктури, необхідної для електромобілів, але не буде субсидувати виробництво електромобілів.

Незважаючи на відносно невелике населення, Чехія В останні роки займає 16-е місце по ВВП серед країн Європи і є одним з провідних світових виробників автомобілів на душу населення. Фактично, автомобільна промисловість становить майже третину чеської економіки. У Чехії розташовані автоскладальні підприємства таких компаній, як Skoda, Toyota і Hyundai.

Нагадаємо, що до 2030 року середні викиди нових транспортних засобів на вимогу Європейської комісії повинні знизитися на 55 відсотків у порівнянні з рівнем 2021 року і на 100 відсотків до 2035 року. Це означає, що всі нові автомобілі, випущені після 2035 року повинні мати нульовий рівень викидів.