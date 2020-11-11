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У Чехії військова розвідка прогнозує загрозу глобального конфлікту

Чехія, Середа 11 листопада 2020 12:00
У Чехії військова розвідка прогнозує загрозу глобального конфлікту
Фото: прапор Чехії (pixabaу)
Автор: Юлія Струк

Військова розвідка Чехії прогнозує можливість глобального конфлікту. Такий прогноз міститься у звіті про діяльність відомства за 2019 рік.

Про це повідомляє видання Lidové noviny.

Слід зазначити, що газета трактує слова розвідників про глобальний конфлікт як загрозу Третьої світової війни.

"Народжується незвично сильний конфлікт. Армійські шпигуни попереджають, що світ перебуває в першій фазі Третьої світової війни", - пише видання.

У самому ж звіті аналітиків чеської військової розвідки дослівно вказано про можливий глобальний конфлікт.

"Можливий конфлікт глобального характеру, до якого наразі рухається світ, все ще перебуває на першому етапі своєї підготовки. Формуються уми тих, хто зможе і бажає брати активну участь в ньому, і поступово визначаються технологічні інструменти, за допомогою яких можна було б керувати ним", - підкреслюють чеські розвідники.

Однак у відомстві зазначають, що "ще не пізно повернути назад цей процес".

"За допомогою новітніх технологій можна не тільки розв'язати безглуздий конфлікт або різко посилити взаємне суперництво, але і вирішити низку злободенних і зростаючих проблем, що стоять перед людським суспільством", - зазначається у звіті.

Нагадаємо, начальник штабу оборони Великобританії Нік Картер заявив, що викликана пандемією COVID-19 коронакриза може призвести до нової світової війни. Це станеться, якщо більш дрібні конфлікти вийдуть з-під контролю.

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