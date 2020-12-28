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У Чехії стався вибух на електростанції, піднімаються чорні клуби диму

Колін, Понеділок 28 грудня 2020 15:34
У Чехії стався вибух на електростанції, піднімаються чорні клуби диму
Фото: вибух у Чехії (twitter com HZS_ScK)
Автор: Анастасия Рокитна

У чеському місті Колін стався вибух на електростанції Veolia Energie. Над будівлею електростанції чорні клуби диму, які вже накрили значну частину міста.

Про це повідомляє телеканал CT.24.

Поки невідомо, що стало причиною вибуху. Інформації про постраждалих теж немає. Однак, вибух був потужний, місцевим жителям рекомендовано не відкривати вікна.

Електростанція Veolia Energie забезпечує теплом більшість промислових підприємств, міських будівель і організацій міста, а також більшу частину місцевого населення.

В гасінні вогню, що виник після вибуху, беруть участь 10 пожежних розрахунків і вертоліт.

Нагадаємо, на південно-сході Південно-Африканської Республіки на нафтопереробному заводі стався потужний вибух. В результаті події постраждали щонайменше 6 осіб.

Раніше повідомлялося, що мінімум 25 осіб постраждали від вибуху в Равалпінді. Інцидент стався в 50 метрах від поліцейської дільниці.

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