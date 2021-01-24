У Чехії відкрилися сотні барів та ресторанів на знак протесту проти локдауну

Фото: вулиця в Празі (twitter.com)

У Чехії пройшли акції протесту проти запровадженого урядом локдауну через пандемію COVID-19. На їхньому фоні 23 січня відкрилися сотні барів і ресторанів.

Про це пише DW.

Учасники акцій вважають локдаун "хибним шляхом". Міністрів закликають піти у відставки.

Водночас у пресслужбі Празької мерії розповіли, що за порушення правил відкритим ресторанам загрожує максимальний штраф в розмірі 20 тисяч крон (близько 932 доларів).

У Чехії ще з жовтня минулого року закриті всі ресторани, паби і бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали і більшість магазинів. Влада дозволила їм відкритися лише на час Різдвяних свят.

Чехія, чиє населення становить близько 10,7 мільйона осіб, належить до тих країн-членів ЄС, що найбільше постраждали від нинішньої пандемії. Натепер у країні зафіксовано близько 930 тисяч випадків зараження коронавірусом, а також майже 15,3 тисячі пов'язаних з коронавірусом смертей. Щодня в Чехії фіксують близько восьми тисяч нових випадків захворювання.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек.

Раніше у Празі тисячі людей вийшли на вулиці в неділю, 10 січня, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень.