Части чернобыльцев отменят надбавку к пенсии: экономия 15 млрд гривен

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту к первому чтению проект бюджета на 2025 год и проект Бюджетных выводов. Среди прочего предлагается отменить надбавки для части пенсионеров-чернобыльцев.

Об этом заявила глава комитета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Facebook .

"Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", - написала она.

По ее данным, "цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" - около 15 млрд гривен".

Кроме того, комитет предлагает отменить Дорожный фонд в бюджете в размере 43,2 млрд гривен.

Вместе с тем, комитет отказался отменить норму об увеличении зарплаты прокурорам на 3 млрд гривен.

Пидласса сообщила, что рассмотрение бюджета в первом чтении состоится в ближайшие дни.

Пенсионеры-чернобыльцы

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров , имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ровенской – 94 тысячи.

Кроме того, в Черкасской области 39 тысяч, Волынской области 36 тысяч, Винницкой области и Киеве по 29 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии.

В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя: