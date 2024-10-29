ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Части чернобыльцев отменят надбавку к пенсии: экономия 15 млрд гривен

Украина, Вторник 29 октября 2024 08:17
UA EN RU
Части чернобыльцев отменят надбавку к пенсии: экономия 15 млрд гривен Фото: в Раде предлагают отменить надбавку к пенсии части чернобыльцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту к первому чтению проект бюджета на 2025 год и проект Бюджетных выводов. Среди прочего предлагается отменить надбавки для части пенсионеров-чернобыльцев.

Об этом заявила глава комитета Роксолана Пидласа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Facebook.

"Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год", - написала она.

По ее данным, "цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" - около 15 млрд гривен".

Кроме того, комитет предлагает отменить Дорожный фонд в бюджете в размере 43,2 млрд гривен.

Вместе с тем, комитет отказался отменить норму об увеличении зарплаты прокурорам на 3 млрд гривен.

Пидласса сообщила, что рассмотрение бюджета в первом чтении состоится в ближайшие дни.

Пенсионеры-чернобыльцы

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров , имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области – 206 тысяч. В Житомирской области – 89 тысяч, в Ровенской – 94 тысячи.

Кроме того, в Черкасской области 39 тысяч, Волынской области 36 тысяч, Винницкой области и Киеве по 29 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

Лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, назначается государственная и дополнительная пенсии.

В частности, пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя:

  • по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Пенсия в Украине Пенсии в Украине
NEWS
Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)
Как выглядит здание Госпрома в Харькове после российского обстрела (фото, видео)
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов