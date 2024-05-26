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Часть жителей Харьковской области может повторно получить переселенческие выплаты

Харьковская область, Воскресенье 26 мая 2024 11:26
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Часть жителей Харьковской области может повторно получить переселенческие выплаты Фото: эвакуация людей из Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Лица, выезжающие из опасных районов Харьковской области, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Ирину Верещук.

Она пояснила, что в рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц".

Речь идет о тех гражданах, которые включены в списки эвакуированных, которые составляет местная власть.

Что нужно сделать, чтобы получить выплаты

В Минреинтеграции объяснили, что для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Людям следует обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения, чтобы восстановить статус внутренне перемещенного лица.

Государственная денежная помощь для переселенцев выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Ситуация в Харьковской области

Россияне попытались развить наступление на севере Харьковской области, однако больших успехов они не достигли.

В Генштабе сегодня рассказали, что украинские войска остановили россиян на севере Харьковской области и наносят огненное поражение по вражеским силам.

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