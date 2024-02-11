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Часть Луцка оставалась без света: в чем причина и сроки восстановления

Воскресенье 11 февраля 2024 13:52
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Часть Луцка оставалась без света: в чем причина и сроки восстановления Фото: часть Луцка оставалась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате аварийной ситуации в Луцке обесточена часть 33-го и 40-го микрорайонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ВолыньPost".

Об аварийной ситуации сообщила "Волиньобленерго".

По словам местных жителей, свет выключили около 12:30. Электроснабжения нет у домов, возле ЗАГСа, Северного и Варшавского рынков.

В "Волиньобленерго" обещают восстановить электроснабжение около 15:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 7 февраля, вследствие вражеской атаки обломками ракеты в столице были повреждены две высоковольтных линии. Тогда же часть потребителей на левом берегу остались без электроэнергии.

В частности из-за российских ударов, 1 февраля, частично исчезло электроснабжение в Херсоне. В частности по этой же причине на маршруты не вышли троллейбусы.

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Луцк Электроэнергия
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