Частина Лондона евакуювали у зв'язку з сигналом тривоги пов'язаної з безпекою

Фото: поліція Британії (facebook.com/metpoliceuk)

У Лондоні частина міста озброєна поліція евакуювала у зв'язку з сигналом тривоги, який надійшов з лікарні Святого Томаса. Лікарню взято в оточення.

Про це повідомляє Metro.

У поліції повідомили, що близько опівдня надійшло повідомлення про тривогу пов'язану з безпекою з лікарні. Подробиці інциденту поки не повідомляють.

Лікарня розташована в центральній частині Лондона поблизу від британського парламенту. У зв'язку повідомленням тривоги поліція закрила Вестмінстерський міст.

BREAKING: #Westminster Bridge has been closed by armed police following a security alert at St Thomas' Hospital. pic.twitter.com/rQbhVvde7D — London 999 Feed (@999London) October 13, 2020

В 12:36 за київським часом в поліції Лондона повідомили, що сигнал тривоги припиняється. Правоохоронці знімають блокування дороги в цьому районі.

The security alert at St Thomas’ Hospital is being stood down. We are in the process of removing cordons. — Lambeth Police (@LambethMPS) October 13, 2020

Нагадаємо, на початку року в Лондоні невідомий озброєний ножем напав на людей. В результаті в лікарню потрапили троє постраждалих. Поліція застрелила нападника.

Тоді відповідальність за напад на себе взяла терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Також РБК-Україна писало, що в вересні в Парижі невідомий з ножем напав на перехожих поблизу колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. Поранення отримали чотири людини. Даний інцидент почали розслідувати як теракт.

У той же час в ЄС заявили, що в 2019 році в країнах Європи продовжило скорочуватися кількість терористичних актів.