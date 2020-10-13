Частина Лондона евакуювали у зв'язку з сигналом тривоги пов'язаної з безпекою

У Лондоні частина міста озброєна поліція евакуювала у зв'язку з сигналом тривоги, який надійшов з лікарні Святого Томаса. Лікарню взято в оточення.
Про це повідомляє Metro.
У поліції повідомили, що близько опівдня надійшло повідомлення про тривогу пов'язану з безпекою з лікарні. Подробиці інциденту поки не повідомляють.
Лікарня розташована в центральній частині Лондона поблизу від британського парламенту. У зв'язку повідомленням тривоги поліція закрила Вестмінстерський міст.
BREAKING: #Westminster Bridge has been closed by armed police following a security alert at St Thomas' Hospital. pic.twitter.com/rQbhVvde7D— London 999 Feed (@999London) October 13, 2020
В 12:36 за київським часом в поліції Лондона повідомили, що сигнал тривоги припиняється. Правоохоронці знімають блокування дороги в цьому районі.
The security alert at St Thomas’ Hospital is being stood down. We are in the process of removing cordons.— Lambeth Police (@LambethMPS) October 13, 2020
Нагадаємо, на початку року в Лондоні невідомий озброєний ножем напав на людей. В результаті в лікарню потрапили троє постраждалих. Поліція застрелила нападника.
Тоді відповідальність за напад на себе взяла терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ).
Також РБК-Україна писало, що в вересні в Парижі невідомий з ножем напав на перехожих поблизу колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. Поранення отримали чотири людини. Даний інцидент почали розслідувати як теракт.
У той же час в ЄС заявили, що в 2019 році в країнах Європи продовжило скорочуватися кількість терористичних актів.