Година запитань до уряду та збільшення аліментів: порядок денний Ради на сьогодні
Фото: в Раді сьогодні година запитань до міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання о 10:00. Почнеться воно із години запитань до уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Урядовці в парламенті звітуватимуть про Кримську платформу, а також про візит президента Володимира Зеленського до США та його значення для України.
Потім будуть розглянуті низка законопроектів:
перше читання
- 5852 - про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України
- 4669 - про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів
- 4517 - про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу
- 3950 - про внесення зміни до статті 121 Кодексу цивільного захисту України
- 4286 - про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
- 3751 - про внесення змін до Закону України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту"
друге читання
- 3881 - про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів)
Крім того, нардепи планують розглянути проект постанови №5477 про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України.