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За время войны помощь от "Метинвеста" получили 500 тысяч мирных жителей

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Среда 26 апреля 2023 17:41
За время войны помощь от "Метинвеста" получили 500 тысяч мирных жителей Фото: за время войны помощь от "Метинвеста" получили 500 тысяч мирных жителей (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабной войны группа "Метинвест" оказала помощь почти 500 тысяч мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании для Forbes.

Отмечается, что для этого компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого люди получили более 4 000 тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского - медикаменты и оборудование почти на €250 000.

Дополнительно компания обеспечивает всех своих мобилизованных сотрудников, более 8 тысяч, бронежилетами, касками и теплой одеждой.

В целом с начала полномасштабной войны в помощь мирным жителям Украины Группа направила €40 млн и привлекла €27 млн от доноров за пределами Украины, отмечает издание.

"За год работы к гуманитарным инициативам "Метинвеста" присоединились 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций, а донорами стали более 200 компаний со всего мира. Следует заметить, что вызовы войны не остановили программу профессиональной подготовки молодежи в области ГМК - осенью 2022 года 442 студенты начали обучение по инженерным специальностям в университете "Метинвест Политехника". Для сотрудников "Метинвеста" и их детей эта возможность предоставляется бесплатно", - добавляют в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Metinvest BV объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме, несмотря на значительное влияние войны на бизнес группы.

Всего с 24 февраля 2022 года "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд. гривен.

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