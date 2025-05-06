"Главное - не предать доверие": CEO OMD Optimum Media Оксана Журович о лидерстве и смыслах во время войны
CEO медиаагентства OMD Optimum Media Ukraine Оксана Журович поделилась своим видением лидерства, трансформации корпоративной культуры и роли медиаагентства в условиях войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Журович для Forbes.
Изменение приоритетов: от зарплаты к смыслам
По словам Журович, война в корне изменила приоритеты работников. Если раньше ключевым фактором при выборе компании была заработная плата, то сегодня на первый план выходят сильное лидерство, эффективная среда, социальная ответственность и общие ценности.
"Чтобы привлечь и удержать талантливых людей, компания должна иметь сильного лидера, создать эффективную среду, демонстрировать социальную ответственность и формировать с сотрудниками общие ценности", - отмечает Журович.
Лидерство через открытость и доверие
Журович подчеркивает важность прозрачности, доверия и быстрой обратной связи в управлении командой. Она практикует политику "открытого стола" (open desk policy), что позволяет каждому сотруднику обратиться к ней с любым вопросом.
"Я учу менеджеров не "контролировать", а "направлять", и не боюсь позволить команде ошибаться", - делится она.
Забота о команде
Одним из приоритетов в работе с командой Журович называет ментальное здоровье и здоровый баланс между работой и отдыхом. В компании внедрен ряд инициатив: soft onboarding, peer mentoring, гибкий график, Mental Health Day каждый месяц, сокращенные пятницы до 15:00 и удлиненные праздничные выходные.
"Мы стремимся перейти на четырехдневную рабочую неделю. После длинного уикенда я вижу, как повышается эффективность и улучшаются результаты", - рассказывает она.
В компании также есть корпоративный психолог и тренинги с коучем, где сотрудников учат отдыхать.
"Это стало открытием: многие не умеют этого делать. Выгорание - это не слабость, это симптом силы, потраченной без баланса. Именно поэтому я строю процессы в компании так, чтобы у каждого было пространство дышать", - подчеркивает Журович.
Смыслы во время войны
Журович считает, что в условиях войны важно не только выжить, но и сохранить смыслы, которые помогают принимать сложные решения. Она подчеркивает роль медиаагентства в формировании этического и осмысленного медиаконтекста Украины.
"Мы работаем на пересечении коммуникаций, культуры и влияния. Мы не просто транслируем месседжи брендов - мы формируем медиаконтекст Украины. И этот контекст должен быть не только профессиональным, но и этическим, осмысленным, человечным", - подчеркивает она.
Напомним, OMD Optimum Media Ukraine является частью американского холдинга Omnicom и уже более 22 лет разрабатывает и внедряет комплексные рекламные стратегии для международных и локальных брендов в Украине, таких как McDonald's, PepsiCo, Henkel, Philips, Sanofi, Sony Pictures, Nissan, Renault, Glovo, Servier, "Новая почта", "Эпицентр", АТБ, Robota.ua, OLX и других. В 2024 году на международном фестивале "Каннские львы" OMD Global была признана медиасетью года.
Оксана Журович - CEO международного медиаагентства OMD Optimum Media Ukraine, части американского холдинга Omnicom. Оксана получила степень магистра "Международная экономика". Имеет 20 лет управленческого опыта в рекламной индустрии - как на стороне клиентов, так и телеканалов и агентств. Член правления IAB Ukraine - некоммерческой организации интерактивной рекламы, входящей в глобальную сеть Interactive Advertising Bureau, представленной в 40 странах на четырех континентах.
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