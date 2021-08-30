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Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: відео процесу

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США , Понеділок 30 серпня 2021 18:29
Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: відео процесу Фото: Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Сергій Пишкін

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілона Маска SpaceX, здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС). NASA поділилася відеороликом процесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що пристикування до модуля Harmony відбулося о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, що космічний корабель доставив на МКС майже 3,3 тонни продовольчих припасів, а також різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.

Додамо, що це був також й 23 політ для Cargo Dragon. Цього разу SpaceX використала модифіковану версію корабля, яка здатна доставляти на 20% більше вантажу й обладнана системою автономного стикування зі станцією.

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