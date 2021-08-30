Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: відео процесу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що пристикування до модуля Harmony відбулося о 17:30 за київським часом.

The @SpaceX #Dragon is approaching station for a 10:30m ET docking. It will automatically dock to the forward-facing port of the station’s Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/0MPncIHjHE — International Space Station (@Space_Station) August 30, 2021

Нагадаємо, що космічний корабель доставив на МКС майже 3,3 тонни продовольчих припасів, а також різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.

Contact and capture are confirmed at 10:30am ET (14:30 UT). @SpaceX's Dragon spacecraft arrived at the @Space_Station, delivering over 4,800 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and cargo to the crew! pic.twitter.com/p104d8zWe8 — NASA (@NASA) August 30, 2021

Додамо, що це був також й 23 політ для Cargo Dragon. Цього разу SpaceX використала модифіковану версію корабля, яка здатна доставляти на 20% більше вантажу й обладнана системою автономного стикування зі станцією.