Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: відео процесу
Вантажний космічний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілона Маска SpaceX, здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС). NASA поділилася відеороликом процесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що пристикування до модуля Harmony відбулося о 17:30 за київським часом.
The @SpaceX #Dragon is approaching station for a 10:30m ET docking. It will automatically dock to the forward-facing port of the station’s Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/0MPncIHjHE— International Space Station (@Space_Station) August 30, 2021
Нагадаємо, що космічний корабель доставив на МКС майже 3,3 тонни продовольчих припасів, а також різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.
Contact and capture are confirmed at 10:30am ET (14:30 UT). @SpaceX's Dragon spacecraft arrived at the @Space_Station, delivering over 4,800 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and cargo to the crew! pic.twitter.com/p104d8zWe8— NASA (@NASA) August 30, 2021
Додамо, що це був також й 23 політ для Cargo Dragon. Цього разу SpaceX використала модифіковану версію корабля, яка здатна доставляти на 20% більше вантажу й обладнана системою автономного стикування зі станцією.
.@SpaceX's Dragon spacecraft is approximately 30 minutes ahead of its targeted time to reach the @Space_Station. Watch NASA TV starting at 9am ET to see it deliver cargo, @ISS_Research, and an assortment of cheese, ice cream, & veggies: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/te9pXJWKEz— NASA (@NASA) August 30, 2021