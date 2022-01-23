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Cargo Dragon відстикувався від МКС: що корабель доставить на Землю

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Неділя 23 січня 2022 19:43
Cargo Dragon відстикувався від МКС: що корабель доставить на Землю Фото: Cargo Dragon відстикувався від МКС (twitter.com/NASA)
Автор: Сергій Пишкін

Вантажний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілону Маску, успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Доставить на Землю наукові експерименти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Корабель доставить на Землю більше ніж 2,2 тонни різних вантажів, серед яких й наукові експерименти.

Які експерименти Dragon доставить на Землю:

Модуль світлової мікроскопії.

Це ультрасучасний мікроскоп, який був направлений до станції ще у 2009 році. Він повертається на Землю, аби піти на заслужений відпочинок.

Cargo Dragon відстикувався від МКС: що корабель доставить на Землю

Він дозволив провести низку досліджень мікроскопічних явищ в умовах мікрогравітації.

Завдяки його роботі вченим вдалося вдосконалити склад й термін придатності споживчих товарів, таких як зубна паста, шампунь або ж удосконалити 3D-друк. Водночас мікроскоп допоміг у дослідженні рослин в умовах мікрогравітації.

InSPACE-4

Дослідження складання крихітних структур колоїдів за допомогою магнітних полів. В майбутньому це допоможе удосконалити виробництво нових матеріалів, наприклад, космічних додатків, серед яких теплові екрани, захист від мікрометеоритів, виробництво енергії, передача енергії або ж датчики для роботизованих й пілотованих місій.

Передача сигналів клітини в умовах мікрогравітації.

Вчені продовжують вивчати вплив мікрогравітації на клітини ссавців.

Дослідження важливе тим, що в майбутньому це допоможе у розробці контрзаходів, що є важливо для підтримки оптимального здоров’я у майбутніх місіях.

Cargo Dragon відстикувався від МКС: що корабель доставить на Землю
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