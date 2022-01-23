Cargo Dragon відстикувався від МКС: що корабель доставить на Землю
Вантажний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілону Маску, успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС). Доставить на Землю наукові експерименти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Корабель доставить на Землю більше ніж 2,2 тонни різних вантажів, серед яких й наукові експерименти.
Heading home! @SpaceX's #CargoDragon spacecraft undocked from the @Space_Station at 10:40am ET (15:40 UTC) to start its journey back to Earth. pic.twitter.com/Gyc575YsiP— NASA (@NASA) January 23, 2022
Які експерименти Dragon доставить на Землю:
Модуль світлової мікроскопії.
Це ультрасучасний мікроскоп, який був направлений до станції ще у 2009 році. Він повертається на Землю, аби піти на заслужений відпочинок.
Він дозволив провести низку досліджень мікроскопічних явищ в умовах мікрогравітації.
Завдяки його роботі вченим вдалося вдосконалити склад й термін придатності споживчих товарів, таких як зубна паста, шампунь або ж удосконалити 3D-друк. Водночас мікроскоп допоміг у дослідженні рослин в умовах мікрогравітації.
InSPACE-4
Дослідження складання крихітних структур колоїдів за допомогою магнітних полів. В майбутньому це допоможе удосконалити виробництво нових матеріалів, наприклад, космічних додатків, серед яких теплові екрани, захист від мікрометеоритів, виробництво енергії, передача енергії або ж датчики для роботизованих й пілотованих місій.
Передача сигналів клітини в умовах мікрогравітації.
Вчені продовжують вивчати вплив мікрогравітації на клітини ссавців.
Дослідження важливе тим, що в майбутньому це допоможе у розробці контрзаходів, що є важливо для підтримки оптимального здоров’я у майбутніх місіях.