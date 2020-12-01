Колишній топ-менеджер ринку "Столичний" назвав заяви нової адміністрації "маніпуляцією"

Фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)

Нове керівництво ринку "Столичний" не мало доступу до документів та інформації, яку коментує, а також не брало участь у зборах акціонерів.

Про це повідомив колишній керівник оптового сільськогосподарського ринку "Столичний Олексій Чумак в інтерв'ю "Апострофу".

"Дмитро Долгушевьский дійсно працював у команді ринку досить тривалий час... Але за часів мого керівництва Долгушевський точно не мав доступу до документів та інформації, яка коментується ним в інтерв'ю. Більш того, він жодного разу не був присутній на загальних зборах і не міг знати про відносини підприємства з акціонерами", - заявив Чумак.

За його словами, за вісім років роботи директором було проведено понад сімдесят загальних зборів учасників товариства з різних питань. Участь у цих зборах завжди брали всі акціонери товариства - через уповноважених представників. Також збори затверджують і звіти про результати роботи.

"Я здивований наведеними ним фактами, адже переважна їх частина - це абсолютні маніпуляції або навіть відверта брехня. Людина спотворює навіть досить просте запитання, наприклад, каже про збереження новим керівництвом попередньої команди проекту. Адже, за фактом, крім мене звільнилися за власним бажанням чи з ініціативи роботодавця тринадцять ключових працівників підприємства... Також не чув я і про "купу кримінальних справ", про які він говорить... Можливо, вони десь тільки розглядаються. Як не чув і про недоїмки і виведенні грошей на "ліві компанії", - додає Чумак.

Він також зазначає, що компанія кілька разів проходили комплексні перевірки контролюючих органів та фахівці не сумнівалися в правдивості фінансових операцій, і не знаходили ознак нікчемності в розрахунках і договорах.

Крім того, майже щорічно проводився професійний аудит в інтересах акціонерів відомими аудиторськими компаніями - результати власників повністю задовольняли.

"При передачі справ і посади новопризначеному директору був підписаний акт з зазначенням відсутності будь-яких претензій або питань до мене з боку ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний", його акціонерів, нового директора, головного бухгалтера та інших ключових посадових осіб", - зазначає Чумак.

За словами Чумака, реальні результати роботи ринку кардинально відрізняються від тих показників, які озвучило нове керівництво. А значний залишок перехідних коштів за минулий рік дозволяли підприємству будувати нові торгові площі або погасити і реструктурувати значну частину фінансових зобов'язань.

Нагадаємо, кілька місяців тому була оприлюднена інформація про те, що номінальний мажоритарний власник ринку Олександр Стельмах уклав угоду про продаж 54,25% його частки українсько-литовської компанії Stolitsa Group, а також отримав відповідний авансовий платіж.

Незабаром сторона Стельмаха прийняла рішення змінити менеджмент компанії, а представники нової адміністрації ринку звинуватила колишнє керівництво у зловживаннях, а покупців мажоритарної частки - у планах знищити компанію.