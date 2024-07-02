Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформы
Как планируют реформировать медико-социальные экспертные комиссии и станет ли проще украинцам оформить группу инвалидности – в колонке для РБК-Украина.
С начала прошлого года в информационном пространстве начали распространяться официальные заявления о том, что с 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии перестанут существовать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал: "Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было".
Мы решили детально разобраться в основных причинах такого стратегического решения, а также перспективах его реализации в ближайшее время.
Какая роль МСЭК в Украине сейчас
Из анализа Положения о медико-социальной экспертизе следует, что МСЭК выполняет два вида функций: профильные (медицинские) и непрофильные (социальные).
К медицинским функциям можно отнести, к примеру: определение группы инвалидности лица, причину и время ее наступления; решение вопросов, связанных с реабилитацией личности с инвалидностью (в частности, МСЭК составляет индивидуальную программу реабилитации).
Наряду с этим МСЭК выполняет и социальные функции. Например, определяет потребность лица с инвалидностью в социальной помощи, в том числе в стороннем надзоре, уходе или помощи, бытовом обслуживании. Также не следует забывать о том, что заключение МСЭК об установлении инвалидности является "ключом" к получению различных социальных выплат.
Например, если мы говорим о военных, то установление инвалидности является основанием для выплаты единовременного пособия и оформления других социальных льгот.
Фото: МСЭК сейчас определяет группы инвалидности, решает вопросы по реабилитации (Getty Images)
Что не так с МСЭК? Основные нарекания
"Прообраз" современных МСЭК – врачебно-трудовые экспертные комиссии, наиболее активно развивавшиеся в послевоенные времена в СССР.
Интересно, что Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях 1985 года во многом напоминает ныне действующее Положение о медико-социальной экспертизе. Фактически МСЭК сейчас продолжают хранить в себе советское наследие и советские подходы к предоставлению услуг. Это в свою очередь обуславливает жалобы как на саму процедуру проведения медико-социальной экспертизы, так и на работу МСЭК.
Среди наиболее распространенных – такие:
- Вопросы доказательности реабилитационных услуг, определяемых в индивидуальной программе реабилитации МСЭК. Например, индивидуальная программа реабилитации лиц с инвалидностью до сих пор содержит санаторно-курортное лечение, которое можно отнести к оздоровительным, но отнюдь не к реабилитационным мероприятиям.
- Бюрократичность и затягивание предоставления лицу статуса лица с инвалидностью. В частности, прохождение МСЭК (для установления группы инвалидности) предшествует, как правило, обращение к семейному врачу, прохождение ряда обследований, прохождение ЛКК (то есть нужно собрать достаточно значительное количество документов и потратить много времени).
- Коррупционность системы медико-социальной экспертизы. В частности, данная проблема возникает из того, что от решения МСЭК зависит, будет лицо получать от государства льготы и выплаты или нет.
При этом, как свидетельствует анализ Единого реестра судебных решений, коррупционные риски могут возникать как на этапе получения направления на МСЭК, назначения даты прохождения МСЭК, так и на этапе непосредственного принятия решения МСЭК.
Фото: Комиссии критикуют, в частности, за бюрократичность, затягивание процессов, сложности в обжаловании решений (Армия.Inform)
- Сложности в обжаловании решений, действий/бездействия МСЭК. Если человек решает избрать административный порядок обжалования в вышестоящую МСЭК, то такие попытки редко заканчиваются успехом. Также существуют проблемы обжалования в судебном порядке.
К примеру, если человек получил решение МСЭК об отказе в бессрочном установлении группы инвалидности, то суд не сможет изменить содержательную часть такого решения. При этом суд, скорее всего, будет ссылаться на то, что изменение решения МСЭК нуждается в медицинских знаниях (а суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере).
Простыми словами это означает, что суд не будет "разбираться" в том, действительно ли соответствующий диагноз человека был основанием для установления инвалидности. В суд имеет смысл обжаловать заключение МСЭК, только в том случае, когда были нарушены процедурные моменты при его принятии.
- Отсутствие достойного отношения к человеку, проходящему медико-социальную экспертизу. Это можно объяснить тем, что система оценки не позволяет реально оценить ограничение функциональных возможностей человека. В качестве примера можно привести скандальную харьковскую историю, в которой глава МСЭК "посоветовала" воину отрезать ногу, чтобы была не третья, а вторая группа инвалидности.
Чего ждать дальше
Очевидно, что существующее состояние медико-социальной экспертизы требует реформирования и на это есть общественный запрос. По официальным данным на сентябрь 2023 года в Украине насчитывалось около 3 миллионов человек с инвалидностью (а за полтора года прирост людей с инвалидностью составляет примерно 300 тысяч).
Эти люди заслуживают достойного отношения при оценке их ограничений функционирования, а также доказательных реабилитационных услуг, которые в полной мере отвечали потребностям этих лиц и способствовали их автономии насколько это возможно.
Фото: На реформирование МСЭК, скорее всего, уйдет много времени и усилий (Армия.Inform)
Однако такое реформирование (которое должно завершиться полной ликвидацией МСЭК) вряд ли произойдет быстро и потребует достаточно долгой и системной работы, которая среди прочего включала в себя:
- разработку (с учетом зарубежного опыта) новой системы оценки лиц, которые могут претендовать на получение статуса лица с инвалидностью (и определение их потребностей в медицинских и социальных услугах);
- анализ и разработку нормативно-правовых изменений в соответствии с определенной новой системой (в частности, по предварительным подсчетам для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов).