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Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформы

Украина, Вторник 02 июля 2024 20:00
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Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформы Реформа МСЭК: станет ли проще получить группу инвалидности (Getty Images, иллюстративное фото)
Алексей Харитонов
Алексей Харитонов
адвокат, руководитель судебной практики, партнер юридической фирмы "ILF"
Марина Кахнова
Марина Кахнова
юрист юридической фирмы "ILF"

Как планируют реформировать медико-социальные экспертные комиссии и станет ли проще украинцам оформить группу инвалидностив колонке для РБК-Украина.

С начала прошлого года в информационном пространстве начали распространяться официальные заявления о том, что с 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии перестанут существовать. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал: "Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было".

Мы решили детально разобраться в основных причинах такого стратегического решения, а также перспективах его реализации в ближайшее время.

Какая роль МСЭК в Украине сейчас

Из анализа Положения о медико-социальной экспертизе следует, что МСЭК выполняет два вида функций: профильные (медицинские) и непрофильные (социальные).

К медицинским функциям можно отнести, к примеру: определение группы инвалидности лица, причину и время ее наступления; решение вопросов, связанных с реабилитацией личности с инвалидностью (в частности, МСЭК составляет индивидуальную программу реабилитации).

Наряду с этим МСЭК выполняет и социальные функции. Например, определяет потребность лица с инвалидностью в социальной помощи, в том числе в стороннем надзоре, уходе или помощи, бытовом обслуживании. Также не следует забывать о том, что заключение МСЭК об установлении инвалидности является "ключом" к получению различных социальных выплат.

Например, если мы говорим о военных, то установление инвалидности является основанием для выплаты единовременного пособия и оформления других социальных льгот.

Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформыФото: МСЭК сейчас определяет группы инвалидности, решает вопросы по реабилитации (Getty Images)

Что не так с МСЭК? Основные нарекания

"Прообраз" современных МСЭК врачебно-трудовые экспертные комиссии, наиболее активно развивавшиеся в послевоенные времена в СССР.

Интересно, что Положение о врачебно-трудовых экспертных комиссиях 1985 года во многом напоминает ныне действующее Положение о медико-социальной экспертизе. Фактически МСЭК сейчас продолжают хранить в себе советское наследие и советские подходы к предоставлению услуг. Это в свою очередь обуславливает жалобы как на саму процедуру проведения медико-социальной экспертизы, так и на работу МСЭК.

Среди наиболее распространенных – такие:

  • Вопросы доказательности реабилитационных услуг, определяемых в индивидуальной программе реабилитации МСЭК. Например, индивидуальная программа реабилитации лиц с инвалидностью до сих пор содержит санаторно-курортное лечение, которое можно отнести к оздоровительным, но отнюдь не к реабилитационным мероприятиям.
  • Бюрократичность и затягивание предоставления лицу статуса лица с инвалидностью. В частности, прохождение МСЭК (для установления группы инвалидности) предшествует, как правило, обращение к семейному врачу, прохождение ряда обследований, прохождение ЛКК (то есть нужно собрать достаточно значительное количество документов и потратить много времени).
  • Коррупционность системы медико-социальной экспертизы. В частности, данная проблема возникает из того, что от решения МСЭК зависит, будет лицо получать от государства льготы и выплаты или нет.

При этом, как свидетельствует анализ Единого реестра судебных решений, коррупционные риски могут возникать как на этапе получения направления на МСЭК, назначения даты прохождения МСЭК, так и на этапе непосредственного принятия решения МСЭК.

Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформыФото: Комиссии критикуют, в частности, за бюрократичность, затягивание процессов, сложности в обжаловании решений (Армия.Inform)

  • Сложности в обжаловании решений, действий/бездействия МСЭК. Если человек решает избрать административный порядок обжалования в вышестоящую МСЭК, то такие попытки редко заканчиваются успехом. Также существуют проблемы обжалования в судебном порядке.

К примеру, если человек получил решение МСЭК об отказе в бессрочном установлении группы инвалидности, то суд не сможет изменить содержательную часть такого решения. При этом суд, скорее всего, будет ссылаться на то, что изменение решения МСЭК нуждается в медицинских знаниях (а суды не являются специализированными учреждениями в медицинской сфере).

Простыми словами это означает, что суд не будет "разбираться" в том, действительно ли соответствующий диагноз человека был основанием для установления инвалидности. В суд имеет смысл обжаловать заключение МСЭК, только в том случае, когда были нарушены процедурные моменты при его принятии.

  • Отсутствие достойного отношения к человеку, проходящему медико-социальную экспертизу. Это можно объяснить тем, что система оценки не позволяет реально оценить ограничение функциональных возможностей человека. В качестве примера можно привести скандальную харьковскую историю, в которой глава МСЭК "посоветовала" воину отрезать ногу, чтобы была не третья, а вторая группа инвалидности.

Чего ждать дальше

Очевидно, что существующее состояние медико-социальной экспертизы требует реформирования и на это есть общественный запрос. По официальным данным на сентябрь 2023 года в Украине насчитывалось около 3 миллионов человек с инвалидностью (а за полтора года прирост людей с инвалидностью составляет примерно 300 тысяч).

Эти люди заслуживают достойного отношения при оценке их ограничений функционирования, а также доказательных реабилитационных услуг, которые в полной мере отвечали потребностям этих лиц и способствовали их автономии насколько это возможно.

Бюрократия и очереди. Что не так с МСЭК и чего ждать от реформыФото: На реформирование МСЭК, скорее всего, уйдет много времени и усилий (Армия.Inform)

Однако такое реформирование (которое должно завершиться полной ликвидацией МСЭК) вряд ли произойдет быстро и потребует достаточно долгой и системной работы, которая среди прочего включала в себя:

  • разработку (с учетом зарубежного опыта) новой системы оценки лиц, которые могут претендовать на получение статуса лица с инвалидностью (и определение их потребностей в медицинских и социальных услугах);
  • анализ и разработку нормативно-правовых изменений в соответствии с определенной новой системой (в частности, по предварительным подсчетам для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимо внести изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов).
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