Бюджетні установи новоутворених ОТГ можуть залишитися без газопостачання, - Асоціація

Газова труба (kmu.gov.ua)

1 січня 2021 втрачають чинність попередні договори на розподіл і постачання природного газу з бюджетними установами, що перебувають в управлінні ряду виконавчих органів сільських/селищних/міських рад. Частина їх правонаступників не уклали договори з Операторами ГРС, що ставить під загрозу газопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації газового ринку України.

"У світі реформи адміністративно-територіального устрою України по формуванню та розформуванню територіальних громад частина місцевих органів виконавчої влади не забезпечили проведення необхідної процедури підконтрольними бюджетними установами і організаціями, з укладання договорів на розподіл і постачання природного газу. Це ставить під загрозу забезпечення газопостачання бюджетних установ у новому році", - йдеться в повідомленні.

За даними Асоціації, станом на 28 грудня, через інформаційну платформу Оператора ГТС операторами ГРМ отримано близько 10 тисяч повідомлень на відключення об'єктів соціально-побутового призначення та бюджетних установ, у зв'язку з відсутністю постачальника газу на ці об'єкти, з 1 січня 2021. Це ставить під загрозу газопостачання установ бюджетної сфери до роботи в опалювальний період, в тому числі дитячих дошкільних установ і лікарень.

"Оператори газорозподільних систем будуть змушені з 1 січня припиняти розподіл природного газу на об'єкти соціально-побутового призначення та бюджетної сфери у разі відсутності укладених договорів на постачання та розподіл природного газу", - йдеться в повідомленні.

Згідно з положеннями Кодексу газорозподільних систем, установи, що не мають договору на розподіл газу і не закріплені ні за одним постачальником, повинні самостійно припинити споживання газу.

"Щоб запобігти подібній ситуації, Асоціація публічно закликає всі органи державної влади максимально сприяти укладанню договорів на розподіл природного газу новостворенними територіальними громадами та включення бюджетних установ до реєстру споживачів будь-якого постачальника", - йдеться в повідомленні.

Можливими шляхами мінімізації негативних наслідків в поточній ситуації, на думку Асоціації, могли б бути наступні кроки: