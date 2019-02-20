Бюджет розвитку Одеської області розподілили між округами провладних кандидатів, - "Наш край"

Фото: прес-конференція (odessamedia.net)

"Наш край" подав в суд

Депутати облради від партії "Наш край" Іван Кюссе, Олександр Кащі, Олег Сулаков, Георгій Чикликчи і Юрій Дімчогло подали до суду і мають намір скасувати рішення про прийняття бюджету розвитку регіону на 2019 рік. Про це сьогодні розповіли представники політичної сили на прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Одеса медіа".

Голова депутатської фракції "Наш край" Олександр Кащі зазначив, що понад 60% коштів бюджету розвитку розподілили між чотирма районами області і Одесою – на шкоду інших 22 районів.

"Все було вирішено в кулуарах: депутати провладної партії обговорили і розподілили гроші напередодні сесії. Ми отримали проект бюджету в ніч перед сесією, фактично за кілька годин до голосування. В Одеській області існує "установка спрямувати сили на просування провладних кандидатів". Тому основна частина бюджету розвитку були розподілені в райони, де мають намір обиратися представники від партії влади. Наприклад, по Подільському району готується "зайти" в парламент чинний нардеп Олексій Гончаренко, а по Арцизькому району – депутат облради Сергій Паращенко", - відзначили в "Нашому краї".

У відповідь на події понад 4 тис. жителів півдня Одеської області підписали звернення до голови ОДА Максима Степанова, голові облради Анатолію Урбанському і народному депутату Антону Кіссе, в якому висловили своє обурення щодо ухвалення бюджету та несправедливого розподілу коштів між районами. Однак заклики до керівництва області виправити ситуацію залишилися без відповіді.

"Це неправильно, коли регіональна влада задовольняє свої політичні амбіції за рахунок більшості жителів Одеської області. Ми бачимо, як її дії спрямовані на знищення низки районів, а ситуацію в цілому доводять до абсурду: в той час як у деяких селах можуть заморозити будівництво Фапів, в інших населених пунктах, де є інтерес майбутніх кандидатів в народні депутати від провладної партії, зводять абсолютно новий паркан навколо кладовища", - зазначив депутат облради Іван Кюсе.

Тепер рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року №913 в частині затвердженого розподілу бюджету розвитку по об'єктах в 2019 році депутати партії "Наш край" будуть вимагати від суду визнати незаконним.

Ключовими аргументами політики називають те, що ухвалений документ суперечить українському законодавству, зокрема Конституції, а крім того був прийнятий з порушенням регламенту.