Бундесверу нужно набрать еще 75 тысяч солдат из-за угрозы со стороны РФ, - Spiegel

Германии понадобиться набрать еще 75 тысяч солдат, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО. Это происходит на фоне угроз со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание указывает, что призывы к увеличению количества войск могут стать еще одной головной болью для правительства, которое пытается решить, как профинансировать резкий рост расходов на оборону, и обсуждает вопрос о восстановлении той или иной формы военной службы.

Бундесверу понадобится дополнительно 75 000 военнослужащих для пополнения дополнительных союзных корпусов, дивизий и бригад, необходимых для реализации планов обороны. А сейчас в Бундесвере насчитывается около 180 000 солдат и 80 000 гражданских служащих.

При этом расходы на оборону стали болезненным моментом для трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца при обсуждении бюджета на следующий год. При этом Шольц поддержал министра финансов Кристиана Линдера, который отклонил требования министра обороны Бориса Писториуса увеличить оборонный бюджет еще на 6,7 миллиарда евро в 2025 году. В то же время Писториус также поручил своему министерству изучить потенциальные модели восстановления военной службы.