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Бундесверу нужно набрать еще 75 тысяч солдат из-за угрозы со стороны РФ, - Spiegel

Германия, Пятница 07 июня 2024 20:49
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Бундесверу нужно набрать еще 75 тысяч солдат из-за угрозы со стороны РФ, - Spiegel Архивное фото: Бундесверу нужно набрать еще 75 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германии понадобиться набрать еще 75 тысяч солдат, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО. Это происходит на фоне угроз со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание указывает, что призывы к увеличению количества войск могут стать еще одной головной болью для правительства, которое пытается решить, как профинансировать резкий рост расходов на оборону, и обсуждает вопрос о восстановлении той или иной формы военной службы.

Бундесверу понадобится дополнительно 75 000 военнослужащих для пополнения дополнительных союзных корпусов, дивизий и бригад, необходимых для реализации планов обороны. А сейчас в Бундесвере насчитывается около 180 000 солдат и 80 000 гражданских служащих.

При этом расходы на оборону стали болезненным моментом для трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца при обсуждении бюджета на следующий год. При этом Шольц поддержал министра финансов Кристиана Линдера, который отклонил требования министра обороны Бориса Писториуса увеличить оборонный бюджет еще на 6,7 миллиарда евро в 2025 году. В то же время Писториус также поручил своему министерству изучить потенциальные модели восстановления военной службы.

Подготовка Германии к возможной войне

Разговоры о возможной войне НАТО с Россией продолжаются уже два года. Ранее Писториус заявлял, что Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году.

А вчера стало известно, что правительство Германии разработало новый план на случай войны. Он предусматривает возможную эвакуацию населения и обязательную службу для призывников.

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