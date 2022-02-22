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На Буковині відновлюють шляхопровід і трасу на міжнародному маршруті М-19

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Буковина, Вівторок 22 лютого 2022 10:43
На Буковині відновлюють шляхопровід і трасу на міжнародному маршруті М-19 Фото: на Буковині відновлюють шляхопровід і трасу на міжнародному маршруті М-19 (facebook.com/cv.ukravtodor.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Чернівецькій області дорожники почали ремонт шляхопроводу, що проходить над залізничною колією на 466 км траси М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече. Роботи в межах села Кліводин ведуться за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Чернівецькій області.

"Загальна протяжність штучної споруди майже 61 метр. Шляхопровід побудований у 1988 році й жодного разу не ремонтувався. Проїзний стан забезпечувався винятково шляхом експлуатаційного утримання", - йдеться у повідомленні.

Після завершення ремонтних робіт шляхопровід через залізницю повністю відповідатиме сучасним вимогам з безпеки дорожнього руху та транспортного навантаження, обіцяють у відомстві.

Планом ремонту передбачений демонтаж проїжджої частини; ремонт та антикорозійний захист опор; армування каркасу для залізобетонних плит; нанесення шару гідроізоляції; заміна старого асфальтобетонного покриття; облаштування тротуарів; встановлення нового бар’єрного і перильного огородження.

Минулого року дорогу М-19, на якій знаходиться шляхопровід, почали ремонтувати від транспортного кільця у Мамаївцях до межі з Тернопільщиною, роботи продовжать і в цьому році. Відновлення траси важливе для економічного життя регіону, оскільки вона поєднує з іншими регіонами України і є частиною європейського маршруту на шляху до Бухаресту.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко зазначав, що у планах програми на поточний рік - 5,5 тис. км доріг державного значення та понад 1,4 тис. км автошляхів місцевого значення.

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Буковина Велике будівництво
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