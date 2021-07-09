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На "Буковелі" викрито схему заволодіння землею майже на 20 млн гривень

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Буковель, П'ятниця 09 липня 2021 09:33
На "Буковелі" викрито схему заволодіння землею майже на 20 млн гривень Фото: на "Буковелі" викрито схему заволодіння землею майже на 20 млн гривень (pixabay.com/geriart)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці на "Буковелі" викрили незаконну схему заволодіння землею загальною площею понад 1,5 гектара. Сума збитків становить майже 20 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили четверо мешканців Одеської та Закарпатської областей.

Останні, підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами.

Зазначено, що зловмисники незаконно заволоділи шістьома земельними ділянками загальною площею понад 1,5 гектара, що розташовані у с. Поляниця Івано-Франківської області.

За інформацією правоохоронців, збитки, які були завданні законним власникам, становлять близько 20 млн гривень.

Відтак, на підставі отриманих доказів, чотирьом учасникам угруповування було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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