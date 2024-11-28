Буковель переходит в формат туристической дестинации: что это значит

В рамках ІІІ Национального туристического саммита Буковель официально заявив о воплощении принципов устойчивого развития в своей деятельности и переходе к формату туристической дестинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГАРТ.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о сотрудничестве с Государственным агентством развития туризма Украины (ГАРТ). Этот шаг закладывает основу системных изменений в туристической отрасли Карпатского региона и Украины в целом.

"Буковель создает условия для устойчивого и социально ответственного туризма, ориентированного на переход к международным стандартам и экономическому росту региона. Этот пилотный проект может стать моделью для всей туристической отрасли Украины", - подчеркнула председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

В 2024 году Буковель приступил к масштабной трансформации, направленной на создание сертифицированного туристического кластера, отвечающего международным стандартам устойчивого развития. Буковель стремится стать пятой в мире и первой в Украине негосударственной туристической дестинацией, сертифицированной по ряду международных протоколов.

Процесс сертификации включает комплексную оценку и аудит по 84 показателям, относящимся к подходам к управлению туристической дестинацией, воплощению принципов социальной ответственности, реализации инклюзивных практик, сохранению экологических ресурсов, природного капитала и социальных и культурных ценностей местных сообществ, обращению с водными ресурсами, отходам, мониторингу качества воздуха, регулировка светового и шумового загрязнения и т.д.

На территории Буковеля уже установлены датчики для мониторинга воздуха, разработаны и воплощены стандарты обращения с водными ресурсами, сортировка мусора, проводится исследование влияния туризма на окружающую среду, культуру и местные сообщества.

Инициатива "Bukovel Better": новый уровень сотрудничества

Для внедрения постоянных практик Буковель запустил программу "Bukovel Better". Эта платформа направлена на привлечение бизнеса, громад и местных властей к реализации европейских стандартов устойчивого развития и ответственного туризма.

Подписание Меморандума с ГАРТ

Меморандум между ГАРТ и Буковелем, подписанный во время ІІІ Национального туристического саммита, предусматривает:

развитие туристической инфраструктуры и экотуризма;

реализацию совместных проектов по защите природных и культурных памятников;

популяризацию культурного наследия региона;

привлечение инвестиций в развитие туристических услуг и стратегическое планирование регионального развития.

"Мы рады поддерживать инициативу Буковеля, который становится примером того, как ответственный туризм может способствовать экономическому росту региона, особенно в период восстановления", - отметила глава ГАРТ Марьяна Олеськив.

Устойчивое развитие как путь к будущему

В своей трансформации Буковель присоединяется к инициативе EU Green Deal и Декларации Глазго, направленных на борьбу с изменениями климата. Кроме того, в 2025 году планируется сертифицировать 30% отелей курорта по международным стандартам Green Key и Green Globe.

Также на территории дестинации предусмотрено создание современного реабилитационного хаба, который станет важным социальным проектом. Инклюзивность уже сейчас является базовым принципом деятельности Буковеля, что создает условия для тренировок, отдыха и реабилитации для людей с разными возможностями и потребностями.

Перспективы для туристической отрасли Украины

Изменения, внедряемые Буковелем, демонстрируют, что Украина готова интегрироваться в международное туристическое пространство, внедряя принципы устойчивого развития.

"Начиная трансформацию в первую сертифицированную туристическую дестинацию Украины, Буковель становится примером для всей туристической индустрии. Этот амбициозный шаг не только повысит качество услуг, но и будет способствовать защите окружающей среды, развитию местных общин и внедрению европейских стандартов устойчивого туризма. , но и ответственность за будущее", - отметила координатор программ сертификации и устойчивого развития туристической дестинации Буковель, директор Travindy, консультант в области устойчивого развития в индустрии туризма и гостеприимства Анула Галевская.