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Буффон повернувся до "Парми". З цього клубу він в 2001-му перейшов до "Ювентуса"

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Парма, Четвер 17 червня 2021 06:40
Буффон повернувся до "Парми". З цього клубу він в 2001-му перейшов до "Ювентуса" Фото: Джанлуїджі Буффон (juventus.com)
Автор: Роман Тверденко

Знаменитий воротар Джанлуїджі Буффон в новому сезоні гратиме за "Парму". У цьому клубі Джіджі починав кар'єру.

Про це повідомила Sky Sport Italia.

43-річний голкіпер підписав однорічний контракт з клубом, який за підсумками минулого сезону вилетів із Серії до Серії B. Ймовірно, цей контракт стане останнім у кар'єрі ветерана.

Буффон починав свою професійну кар'єру в "Пармі" і є її вихованцем. У 2001 році він за 52 мільйони євро перейшов в "Ювентус", ставши на довгі роки лідером Туринської команди і беззастережним першим воротарем, а також одним з кращих голкіперів в історії футболу.

Влітку 2018 року Буффон пішов з "Ювентуса" і приєднався до "ПСЖ". У Паризькій команді він провів один сезон, після чого повернувся в "Ювентус" на два роки. По завершенню минулого сезону Джанлуїджі став вільним агентом, а тому "Пармі" не потрібно було нічого платити за голкіпера.

Нагадаємо, в середу " Реал" оголосив про відхід багаторічного лідера команди, захисника Серхіо Рамоса. Він відіграв за мадридців 16 років.

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