Чи приходитимуть повістки українцям через "Дію": відповідь Мінцифри

Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації в Україні. В Мінцифри розповіли, чи справді українцям відправлятимуть повістки в армію через "Дію".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

На питання журналіста про те, чи може Федоров прокоментувати інформацію від російських ЗМІ про те, що українцям нібито відправлятимуть повістки через "Дію", міністр відповів:

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - відзначив Федоров.