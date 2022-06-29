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Чи приходитимуть повістки українцям через "Дію": відповідь Мінцифри

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Середа 29 червня 2022 16:45
Чи приходитимуть повістки українцям через "Дію": відповідь Мінцифри Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські ЗМІ продовжують поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації в Україні. В Мінцифри розповіли, чи справді українцям відправлятимуть повістки в армію через "Дію".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

На питання журналіста про те, чи може Федоров прокоментувати інформацію від російських ЗМІ про те, що українцям нібито відправлятимуть повістки через "Дію", міністр відповів:

"По-перше, не читайте російські ЗМІ, тому що вони працюють фейками й дестабілізують нашу країну. По-друге, такого точно не буде ніколи", - відзначив Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, хто серед українців може уникнути призову до армії.

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