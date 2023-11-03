Строит "зубы дракона" для РФ. Предприниматель из окружения гауляйтера Балицкого получил подозрение

СБУ сообщила о подозрении бизнесмену из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Он входит в окружение местного гауляйтера Евгения Балицкого и строит для окупантов "зубы дракона" на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Как отмечают в ведомстве, речь идет о местном предпринимателе Игоре Скоробогатько, который после начала полномасштабного вторжения РФ поддержал российских захватчиков и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

Благодаря этому в октябре 2022 года он получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более 1000 противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Эти пирамидальные бетонные препятствия, которые захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

Также по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" руководителя захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода".

"На мощностях завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы "Мелитополь - Бердянск". Это автосообщение оккупанты используют для опрокидывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и в обратном направлении", - говорят в СБУ.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако СБУ знает о его местах пребывания.

Что известно о "зубах дракона"

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, так называемых "зубов дракона". Они напоминают собой бетонные пирамиды. По мнению оккупантов, якобы это должно предотвратить быстрый прорыв Вооруженных сил Украины. Такие укрепления появились под Попасной в Луганской области, а построенные бетонные сооружения такого типа на юге позволили оккупантам организованно отступить из Херсона осенью 2022 года.

На российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона". В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые изготовляют несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.