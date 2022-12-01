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Строительство ветроэнергетики усилит энергобезопасность Украины, - инвестор

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Четверг 01 декабря 2022 14:46
Строительство ветроэнергетики усилит энергобезопасность Украины, - инвестор Фото: строительство ветроэнергетики усилит энергобезопасность Украины (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина должна отстраивать отрасль энергетики, частично уничтоженная российскими войсками, с приоритетом на зеленые электростанции, ведь строительство угольных или газовых ТЭС и ТЭЦ будет означать продолжение использования ископаемого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора юридического направления UDP Renewables Кирилла Костыру.

"Министерство энергетики разрабатывает важные законопроекты. Во-первых, это законопроект, который позволяет достроить объекты, которые генерируют электроэнергию из ВИЭ, в том числе из энергии ветра. По факту, это часть нашей энергетической безопасности", - сказал Костиря.

По его словам, продолжение строительства ВЭС в Украине позволит снизить дефицит мощности в энергосистеме уже в ближайшей перспективе.

"ВИДЕ и вообще ветроэлектростанции это - будущее нашей энергосистемы. Потому что есть старые ТЭС и ТЭЦ на углях и газе, и мы не имеем возможности строить такие станции заново", - пояснил Костыря.

Как сообщалось, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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