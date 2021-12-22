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Що буде з курсом гривні до долара: українці дали прогноз на півроку

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Україна, Середа 22 грудня 2021 17:28
Що буде з курсом гривні до долара: українці дали прогноз на півроку Фото: українці дали прогноз по курсу долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Третина українців (33%) вважають, що курс гривні до долара протягом півроку залишиться на нинішньому рівні. Ще майже третина опитаних (29%) не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Очікують курсових змін розділилися майже порівну на оптимістів, які очікують зміцнення курсу гривні (20%), і песимістів, які очікують падіння курсу гривні (18%).

У порівнянні з минулим роком майже вдвічі (на 19%) скоротилося число очікують зміцнення національної валюти, помітно (на 9%) збільшилася кількість тих, хто не очікує кардинальних курсових коливань, і кілька (на 4%) збільшилася кількість очікують падіння курсу гривні.

Що буде з курсом гривні до долара: українці дали прогноз на півроку

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2022 закладено середньорічний курс 28,6 грн / Долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

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