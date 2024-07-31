Будет под землей. В "Укргидроэнерго" раскрыли планы по Каневской ГАЭС

Украина планирует внести изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Специалисты могут переместить его под землю.

Об этом заявил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью LIGA.net.

"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей", - рассказал Сирота.

По его словам, наибольшие вызовы для энергетиков - это максимально быстро восстанавливаться, защищать объекты и думать о перспективе.

"Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива", - подчеркнул он.

Что известно о Каневской ГАЭС

Каневская ГАЭС (Гидроаккумулирующая электростанция) – это гидроэлектростанция, расположенная вблизи города Канева на реке Днепр в Украине. Ее мощность 3600 МВт. Основное предназначение состоит в обеспечении энергосистемы страны регулирующими мощностями для покрытия пиковых нагрузок и поддержания стабильности энергосети.

Строить ГАЭС начали еще в 1986 году, но в 1991 году работа была остановлена. После российских атак на энергетику Украины было решено обновить проект строительства ГАЭС, в частности рассматривается возможность спрятать ее "в бетон, под землю" по примеру создания энергообъектов в Южной Корее.

Заявления РФ об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины

Недавно спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что якобы планы Украины разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для "очередной провокации против России".

Позже на заявление Захаровой отреагировали и в украинском МИД, опроверг абсурдные обвинения России.

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