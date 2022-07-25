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Буданов очолить комітет з питань розвідки при президентові, - Зеленський

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Понеділок 25 липня 2022 21:44
Буданов очолить комітет з питань розвідки при президентові, - Зеленський Фото: голова ГУР Кирило Буданов (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України", - сказав він.

Додамо, що Буданов став керівников ГУР у серпні 2020 року.

У 2022 році він отримав звання генерал-майора. Також він має орден "За мужність".

Як повідомлялося раньше, сьогодні Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача ССО та призначив на неї Віктора Хоренка.

Також президент звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Як пізніше пояснили в Офісі президента, кадрове рішення пов'язано зі станом його здоров'я.

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