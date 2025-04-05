Буданов объяснил, почему раскрывают не всю правду о войне

Украинцы должны быть готовы узнать правду о войне. Однако со временем, потому что сейчас знать всю правду это лишнее.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

"Общество должно быть готово узнать правду, пожалуй, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет об искаженной реальности или что-то такое. Руководитель ГУР имеет в виду восприятие людьми жесткой правды.

"Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей", - резюмировал он.