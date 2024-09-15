Буданов назвал главное достижение дальних ударов по РФ

После ударов Сил обороны Украины по целям в глубине территории России для населения страны-агрессора был сломан миф о будто бы непобедимости и безопасности. Это, в частности, оказало влияние на социально-психологический аспект в РФ.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум Ялтинской европейской стратегии ( YES ).

Говоря о дальнобойных ударах и успехах Сил обороны, в частности, в акватории Черного моря и операции ВСУ в Курской области в контексте намерения Украины изменить логику войны, главный разведчик отметил, что ему "как гражданину хотелось бы большего".

"Но нужно реально смотреть на вещи", - добавил Буданов, отвечая на вопрос интервьюера, как он оценивает возможность перенести войну на территорию России.

Он отметил, что на момент начала полномасштабной войны РФ против Украины "мы точно имели дело с одной из мощнейших армий мира".

"Украина была немного слабее, это же надо также признать. И сам факт, что уже три года полномасштабной, и десять лет вообще нашей войны - а мы все еще держимся", - заявил руководитель ГУР.

В этом контексте он добавил, что, несмотря на свои значительные запасы вооружения и техники (советского и накопленного за время независимости), и помощь из других стран, в частности из КНДР, россияне "не смогли сломать Украину".

Буданов подчеркнул, что это, по его мнению, и "есть здесь самое главное".

"Наша возможность перенести боевые действия на территорию России - я бы здесь сделал акцент на способности нанесения ударов вглубь территории Российской Федерации. Это первое. И на самой философии этого. Это немного изменило мировоззрение", - пояснил он.

Так, главный разведчик Украины отметил, что это оказало, в частности, влияние на социально-психологический аспект для населения РФ.

"Поскольку до того все российское население жило в парадигме: как бы то ни было, мы очень мощная страна, мы сильнейшие в мире", - сказал Буданов.

"И вот с первыми взрывами в Москве, по территории РФ - этот миф был разрушен. Он взорвал всю основу. Это и есть главное достижение этих всех, как говорится, дальних ударов. Излом веры народу, что они живут в безопасности. Это не так", - подчеркнул он.