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Під Бучею знайшли ще одне поховання з розстріляними людьми

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Бучанський район, Субота 30 квітня 2022 13:10
Під Бучею знайшли ще одне поховання з розстріляними людьми Фото: в районі Бучі продовжують знаходити поховання (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Бучанському районі виявили ще одне поховання з розстріляними людьми. Чоловіків перед вбивством жорстоко катували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що вчора в лісі поруч з селом Мироцьке виявили яму з тілами трьох чоловіків. За даними поліції, на руках і ногах виявлені кульові поранення, вбивали їх пострілом у вухо. Жертвам зв'язували руки, намотували на обличчя тканину, у деяких в роті був кляп.

За попередніми даними, російські окупанти намагалися приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Поліція вже провела огляд тіл, вони направлені на судово-медичну експертизу.

Також повідомляється, що за час окупації Київської області було вбито не менше 1 202 мирних жителів.

Нагадаємо, раніше завдяки супутникам знайшли під Маріуполем третю братську могилу.

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