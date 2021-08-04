У Бучі під Києвом до Дня незалежності будують "Академію спорту"

У місті Буча поблизу Києва до 30-ї річниці незалежності України буде завершене будівництво спортивного комплексу "Академія спорту". Його зводять у рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомив керівник Київської ОДА Василь Володін у Facebook .

За його словами, станом на зараз будівельна готовність становить 90%.

Багатофункціональний спортивний комплекс буде використовуватися для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення.

На території комплексу будується 5 майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, один майданчик для занять зі strit-файту.

Також там будуть проходити заняття з фізичної культури Бучанської загальноосвітньої школи №2.

Зараз вже збудовано двоповерхову будівлю, влаштовано два міні-футбольних поля та спортивні майданчики, зроблено зовнішні мережі, встановлено вікна та двері.

Крім того, тривають роботи з внутрішнього та зовнішнього оздоблення. Стартувала установка місць для вболівальників, облаштування дикторської та освітлення, підготовка до настилу спортивного лінолеуму. Незабаром розпочнеться установка баскетбольних щитів.

Паралельно ведуться роботи з капітального ремонту Бучанської школи №2, розташованої поруч зі спортивним комплексом. У навчальному закладі, де навчаються 317 дітей, утеплили фасад, замінили покрівлю та зовнішні інженерні мережі. Ремонт планується завершити до 20 серпня.