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"Бучанський сценарій". Росія готує провокації з розстрілом у Донецькій області, - РНБО

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Констянтинівка, Четвер 19 травня 2022 11:46
"Бучанський сценарій". Росія готує провокації з розстрілом у Донецькій області, - РНБО Фото: Росія готує провокації з розстрілом у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії готують провокації з розстрілом мирних жителів Костянтинівки (Донецька область) за "бучанським сценарієм". В цьому ворог хоче звинуватити Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони РФ повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів", - йдеться в повідомленні.

Так, кремлівські пропагандистські ЗМІ дезінформують, що для реалізації задуманого українські військові нібито "перевдягнуться у форму російської армії з білими пов'язками" та на камеру "будуть розстрілювати" мешканців Костянтинівки.

Таким чином, пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави.

Як зазначили у відомстві, мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - це спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України повідомила, що російська пропаганда вигадала черговий фейк, щоб виправдати нелюдські дії своїх військових-терористів.

Додамо, також в Міноборони РФ випустили фейк про нібито підготовку СБУ провокацій із використанням хімічної зброї.

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