БТР, боеприпасы и учения на танках. Португалия обещает новую помощь Украине

Португалия заявила о готовности послать в Украину бронетранспортеры М113. Такого готова поучаствовать в учениях для украинских солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет Министерство обороны Португалии, в кулуарах "Рамштайна", страна предложила провести учения для ВСУ на боевых танках Leopard 2 и "определить в координации со своими партнерами пути поддержки Украины в этом вопросе".

Несмотря на то, что решение об отправке танков не было принято, Португалия заявила о готовности направить для ВСУ 14 бронетранспортеров M113, восемь мощных электрогенераторов, 20-мм боеприпасы и медицинское оборудование.

Также Министерство обороны заявило, что примет участие в миссии военной поддержки ЕС, которая обеспечит подготовку украинских войск в Германии. Инструкторы Португалии с февраля начнут обучать украинских воинов обезвреживанию взрывоопасных предметов, боевой медицинской помощи, ядерной, биологической, химической и радиологической защите и, наконец, военной подготовки.