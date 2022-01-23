У Брюсселі протестувальники розбили вікна в будівлі Європейської служби зовнішніх зв'язків

У Брюсселі протестувальники проти коронавірусних обмежень розбили вікна в офісі Європейської служби зовнішніх зв'язків. Демонстранти почали кидати пляшки і петарди в будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Het Laatste Nieuws .

Поліціянти застосовують водомети і сльозогінний газ, спецпідрозділи намагається оточити і відтіснити протестувальників далі від центру так званого Європейського кварталу.

Мітинг організувала Europeans United - організація, члени якої вважають, що обмежувальні заходи в ЄС порушують права людини, і закликають до публічних дебатів з цього питання.

Як заявив президент Europeans United Том Меєрт, члени організації виступають не проти самих заходів з боротьби з коронавірусом, а проти їх недемократичного використання. За його словами, маніфестація мала бути мирною.