У Брюсселі протестувальники розбили вікна в будівлі Європейської служби зовнішніх зв'язків
У Брюсселі протестувальники проти коронавірусних обмежень розбили вікна в офісі Європейської служби зовнішніх зв'язків. Демонстранти почали кидати пляшки і петарди в будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Het Laatste Nieuws.
Поліціянти застосовують водомети і сльозогінний газ, спецпідрозділи намагається оточити і відтіснити протестувальників далі від центру так званого Європейського кварталу.
Мітинг організувала Europeans United - організація, члени якої вважають, що обмежувальні заходи в ЄС порушують права людини, і закликають до публічних дебатів з цього питання.
Як заявив президент Europeans United Том Меєрт, члени організації виступають не проти самих заходів з боротьби з коронавірусом, а проти їх недемократичного використання. За його словами, маніфестація мала бути мирною.
Нагадаємо, за даними поліції, у протесті брали участь близько 50 тисяч осіб. Щоб зупинити його після проігнорованих попереджень правоохоронці, використовували водомети.