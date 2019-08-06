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Брюгге - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    06.08.2019 - 17:51
Брюгге - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом бельгійський клуб

Київське "Динамо" стартує в Лізі чемпіонів у матчі третього кваліфікаційного раунду проти бельгійського "Брюгге". Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися поєдинок можна на каналі 2+2.

06 серпня 21:30
Брюгге, стадіон "Ян Брейдель"

 

Букмекерські компанії вважають "Брюгге" фаворитом першого протистояння. Перемога бельгійської команди оцінюється в 1,96, тоді як ймовірність успіху "Динамо" - в 3,80. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом 3,45.

Нагадаємо, напередодні команда Хацкевича вирушила на гру в складі 22 футболістів.

Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 13 серпня, на київському НСК "Олімпійський". Стартовий свисток гри пролунає о 20:30.

Переможець в цьому двоматчевому протистоянні зустрінеться з найсильнішим у парі "Базель" - ЛАСК. А того, хто програє, чекає груповий етап Ліги Європи.

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