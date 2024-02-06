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Брутальный нападающий "Торонто" избавился от шевелюры с благородной целью

Детройт, Вторник 06 февраля 2024 14:49
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Брутальный нападающий "Торонто" избавился от шевелюры с благородной целью
Автор: Антон Федорцив

Вингер "Торонто Мейпл Лифс" Тайлер Бертуцци пожертвовал собственные волосы организации, которая поддерживает онкобольных детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hockey News.

28-летний канадец воспользовался паузой на Матч всех звезд НХЛ и уехал в Мичиган. Там он подстригся и пожертвовал свои волосы благотворительной инициативе Wigs for Kids, занимающейся производством париков для детей, борющихся с раком.

"В прошлом году я пожертвовал свои волосы, и женщина, которая делает это для меня, тоже живет в Мичигане. Поэтому было идеальное время, чтобы снова сделал пожертвование для больных раком детей. Вместо того чтобы просто срезать волосы и выбросить в мусорное ведро, можно пожертвовать их этим детям", – рассказал Бертуцци.

Пышная шевелюра – визитная карточка нападающего "Мейпл Лифс". Первое пожертвование канадца состоялось в межсезонье, так что во время возвращения на лед особых изменений в имидже болельщики не заметили. Теперь же Бертуцци сразу обратил внимание фанатов на себя.

Уроженец провинции Онтарио на драфте НХЛ-2013 был выбран "Детройтом". В составе "Ред Уингз" он провел 6,5 сезонов, а посреди прошлой кампании оказался в "Бостоне". Контракт с "Торонто" Бертуцци летом подписал в статусе свободного агента.

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