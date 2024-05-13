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БРСМ и Avantage на зарплатных налогах в 2023 году недоплатили более 180 млн грн, - А-95

Понедельник 13 мая 2024 11:57
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БРСМ и Avantage на зарплатных налогах в 2023 году недоплатили более 180 млн грн, - А-95 Фото: БРСМ и Avantage на зарплатных налогах в 2023 году недоплатили более 180 млн грн (flickr)
Автор: Артем Горовенко

БРСМ и Avantage за 2023 год недоплатили на двух 180 млн. грн. только на зарплатных налогах. В целом автозаправочные сети-аутсайдеры недоплатили более 7 млрд грн в год налогов с зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

По его словам, в первом "вагоне" рейтинга - компании, которые в среднем платили до 25,4 тыс. грн в месяц своим работникам.

"Во втором "вагоне" едут хитроразвитые. По моим расчетам, той же БРСМ необходимо доплачивать рабочим "живыми" деньгами 41 млн грн, Avantage - под 10 млн в месяц. Если "в белую", то надо бы заплатить около 20 млн НДФЛ и ЕСВ. Если выходить в кэш из-за неучтенных наличных денег на АЗС и налоговые ямы, то потеряешь максимум 5 млн. По году очень существенная "экономия", только на две указанные сети "наоптимизировали" только на зарплатных налогах более 180 млн грн", - написал эксперт.

БРСМ и Avantage на зарплатных налогах в 2023 году недоплатили более 180 млн грн, - А-95

По его данным, всего вторая пятерка зарплатного рейтинга недоплатила зарплатных налогов чуть менее 1 млрд грн - 990 млн.

"Если же экстраполировать такие показатели на остальной рынок за исключением первой пятерки, получим более 7 млрд грн в год", - подчеркнул Куюн.

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