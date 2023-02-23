В "БРСМ-Нафте" рассказали, как смогли сохранить максимальное количество работающих АЗК

Чтобы преодолеть последствия войны и кадровый голод, "БРСМ-Нафта" создает для сотрудников "карьерные лифты", обучает персонал и запустила собственную службу психологической поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента управления персоналом сети Марину Лавринец в интервью НВ .

Так, по разным оценкам, с начала полномасштабной войны из Украины выехало более 11 млн человек, из которых вернулась треть - около 4,7 млн человек. Уехать были вынуждены и некоторые специалисты "БРСМ-Нафта".

На военную службу мобилизовались 310 специалистов компании. Преодолеть кадровый голод "БРСМ-Нафты" помогает мощный кадровый резерв: 98% вакантных должностей занимают уже работающие в компании люди - их обучают и помогают строить карьеру.

"Приходится искать новых сотрудников и на рынке труда. Сейчас это сложно, но мы справимся, кадрового дефицита у нашей компании не существует. Более того, отметим, что мы смогли сохранить максимальное количество работающих АЗК: до войны у нас их было 217, сейчас 208. Поэтому работы у нас по-прежнему много, мы продолжаем развитие компании", - сообщила Лавринец.

В сети БРСМ работает эффективная система обучения персонала всех уровней: есть профессионально-технический центр, внутренние тренеры, разнообразные учебные программы, в частности дистанционные.

Компания проводит обучение даже на базовую должность оператора-заправщика. Перед назначением кандидат должен пройти курсы и получить удостоверение, работать ему придется на объекте повышенного уровня опасности.

Также, по ее словам, компания одной из первых в Украине создала психологическую службу поддержки сотрудников. Ведь сейчас первостепенной ценностью бизнеса является безопасность, физическое и психологическое здоровье сотрудников.

"Главные принципы нашей работы остались неизменными: честность, уважение, открытость. Мы хотим слышать и понимать наших коллег и готовы помочь им в любых сложных ситуациях. Психологическое здоровье наших сотрудников, не менее важно, чем физическое, они должны чувствовать защиту и поддержку, быть уверенными в завтрашнем дне, по крайней мере, здесь, в команде БРСМ", - добавляет Лавринец.

Кроме того, "БРСМ-Нафта" помогает защитникам. Военнослужащим передано 645 комплектов зимней формы общей стоимостью более 3 млн. грн. Автомобили военных, волонтеров, медиков, спасателей, коммунальщиков бесплатно заправлены 700 тыс. литрами горючего. Пока благотворительный фонд сети начал сбор 5 млн грн на военное снаряжение весна-лето.