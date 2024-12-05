ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

БРСМ-Нафта, VST и "Мотто" вошли в антирейтинг по уплате налогов, – эксперт

Четверг 05 декабря 2024 13:35
UA EN RU
БРСМ-Нафта, VST и "Мотто" вошли в антирейтинг по уплате налогов, – эксперт Фото: БРСМ-Нафта, VST и "Мотто" вошли в антирейтинг по уплате налогов (Униан)
Автор: Юлия Бойко

В антирейтинг сетей АЗС по уровню уплаты налогов на литр горючего вошли "БРСМ-Нафта", VST, Avantage7 и "Мотто".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта горючего рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Согласно опубликованным данным, лидеры платят до 3,2 грн на литр горючего, тогда как "БРСМ-Нафта" и VST – по 1,3 грн/л, Avantage7 – 1,2 грн/л, "Мотто" – 1,0 грн/л.

"Общая уплата налогов с операционной деятельности (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ) почти без изменений (по сравнению с предыдущим периодом, – ред.)", – отметил Куюн.

Что касается средних зарплат, в ІІІ квартале 2024 года средний оклад по крупнейшим сетям пересек символическую отметку в 20 000 грн/мес. (20 154 грн., во 2 кв. – 19 232 грн./мес.). Между тем в 35 сетях из 50 средний оклад остается ниже 15 000 грн/мес. (12300 на руки), что указывает на массовость выплат в "конвертах".

"В четырех сетях из ТОП-10 – БРСМ, KLO, "Мотто", VST – средние официальные оклады ниже 10 000 грн/мес. Абсолютный "чемпион" – одесская сеть Petromol с окладами 4070 грн/мес.", – написал эксперт .

По его мнению, определенные движения вперед по повышению уровня уплаты налогов, но темпы неудовлетворительны.

"По-прежнему удивляет дерзость отдельных персонажей, недоплата которыми суммарно сотен миллионов гривен налогов ежемесячно в течение последних двух лет вполне очевидна. Больше может удивить разве что отсутствие адекватных действий со стороны налоговой", – подытожил Куюн.

БРСМ-Нафта, VST и &quot;Мотто&quot; вошли в антирейтинг по уплате налогов, – эксперт

Как сообщалось, "БРСМ-Нафта" стала антилидером рейтинга налогоплательщиков между ТОП 10 АЗС по итогам ІІ квартала 2024 года. В пересчете на литр проданного горючего, сеть уплатила в 7 раз меньше налогов, чем лидер. Вторым с конца было "Мотто", третьим – VST.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из "БРСМ-Нафта" и "Мотто" содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны