БРСМ-Нафта, VST и "Мотто" вошли в антирейтинг по уплате налогов, – эксперт

В антирейтинг сетей АЗС по уровню уплаты налогов на литр горючего вошли "БРСМ-Нафта", VST, Avantage7 и "Мотто".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта горючего рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Согласно опубликованным данным, лидеры платят до 3,2 грн на литр горючего, тогда как "БРСМ-Нафта" и VST – по 1,3 грн/л, Avantage7 – 1,2 грн/л, "Мотто" – 1,0 грн/л.

"Общая уплата налогов с операционной деятельности (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ) почти без изменений (по сравнению с предыдущим периодом, – ред.)", – отметил Куюн.

Что касается средних зарплат, в ІІІ квартале 2024 года средний оклад по крупнейшим сетям пересек символическую отметку в 20 000 грн/мес. (20 154 грн., во 2 кв. – 19 232 грн./мес.). Между тем в 35 сетях из 50 средний оклад остается ниже 15 000 грн/мес. (12300 на руки), что указывает на массовость выплат в "конвертах".

"В четырех сетях из ТОП-10 – БРСМ, KLO, "Мотто", VST – средние официальные оклады ниже 10 000 грн/мес. Абсолютный "чемпион" – одесская сеть Petromol с окладами 4070 грн/мес.", – написал эксперт .

По его мнению, определенные движения вперед по повышению уровня уплаты налогов, но темпы неудовлетворительны.

"По-прежнему удивляет дерзость отдельных персонажей, недоплата которыми суммарно сотен миллионов гривен налогов ежемесячно в течение последних двух лет вполне очевидна. Больше может удивить разве что отсутствие адекватных действий со стороны налоговой", – подытожил Куюн.

Как сообщалось, "БРСМ-Нафта" стала антилидером рейтинга налогоплательщиков между ТОП 10 АЗС по итогам ІІ квартала 2024 года. В пересчете на литр проданного горючего, сеть уплатила в 7 раз меньше налогов, чем лидер. Вторым с конца было "Мотто", третьим – VST.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из "БРСМ-Нафта" и "Мотто" содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).