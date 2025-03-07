"БРСМ-Нафта", VST и "Мотто" возглавили антирейтинг сетей АЗС по недоплате налогов, - эксперт

Почти в 2,5 раза меньше лидера уплатила налогов с литра топлива "БРСМ-Нафта" в 2024 году, VST - в 2,7 раза, "Мотто" - втрое меньше. В общем, недобросовестные сети АЗС недоплатили за год 6 млрд грн налогов.

Согласно данным, приведенным экспертом, "БРСМ-Нафта" платила в 2024 году с литра топлива 1,36 грн, VST - 1,20 грн, Мотто - 1,09 грн. В то же время, сети-лидеры платили налогов до 3,27 грн с литра топлива.

"Сохраняется большой разрыв между лидерами и аутсайдерами налогоплательщиков на топливном рынке, что указывает, во-первых, на потери бюджета в 2024 году и, во-вторых, на потенциал увеличения бюджетных поступлений в текущем году. По оценкам "Консалтинговой группы А-95", речь идет о 12 млрд грн. Потому что еще не поздно спросить за 6 млрд, которые АЗС не оплатили в 2024-м, а также уже пора сосредоточиться на том, чтобы эти 6 млрд пошли в бюджет в этом году", - написал эксперт.

Он отметил, что рынок топлива демонстрирует хорошую динамику уплаты налогов по всем пунктам. Однако увеличение уплаты налогов произошло преимущественно из-за давления со стороны налоговой службы, народных депутатов, экспертной среды.

Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2024 года "БРСМ-Нафта" недоплатила в бюджет 900 млн грн налогов, Avantage7 - 270 млн грн, Мотто и "Прайм" - более 180 млн грн.