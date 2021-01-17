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У Броварах затримали киян, які прибули для участі в "каруселях" на виборах мера

Київська область, Неділя 17 січня 2021 17:22
У Броварах затримали киян, які прибули для участі в "каруселях" на виборах мера
Фото: обшуки затриманих (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Броварах затримали п'ятьох жителів Києва. Вони прибули в місто для участі у виборчих "каруселей" на виборах мера в місті Київської області.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними слідства, один з жителів Броварів повідомив про прописку за місцем проживання п'ятьох чоловіків, яких він не знає і дозволу на реєстрацію за нього їм не надавав.

З'ясувалося, що кияни змінили місце прописки і незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів. На телефоні одного із затриманих знайшли фотографію бюлетеня з уже заповненою графою навпроти одного з кандидатів.

Порушників затримала поліція. За фактом махінацій відкрито кримінальну справу за статтею 158 Кримінального кодексу (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців). По цій статті затриманим загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з відсутністю права обіймати певні посади до п'яти років.

Нагадаємо, сьогодні проходять повторні вибори мера Броварів. Вони були призначені в листопаді, оскільки попередні вибори були визнані судом такими, що не відбулися через порушення "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".

Також нові вибори мера проходять в Борисполі та Новгороді-Сіверському. Там мери померли від коронавірусу.

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