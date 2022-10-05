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В "Брокард-Украина" заявили, что не имеют отношения к России

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Среда 05 октября 2022 18:01
В "Брокард-Украина" заявили, что не имеют отношения к России Фото: в "Брокард-Украина" заявили, что принадлежат французу и не имеют отношения к РФ (brocard ua)
Автор: Александр Мороз

В "Брокарде-Украина" заявили, что компания не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Как говорится в сообщении, конечным бенефициаром холдинга BROCARD, в который входит ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", является гражданин Франции Филипп Бенасин, отраженный в государственном реестре.

Процедура продаж корпоративных прав компаний была начата еще в марте и завершена в мае текущего 2022 года. Соглашение проведено в соответствии с нормами международного законодательства и законами Украины.

"Официально заявляем, что владелец компаний, руководство и сотрудники, часть из которых сегодня защищает страну в рядах ВСУ, осуждают агрессию РФ против Украины и всячески материально помогали и будут помогать в противостоянии агрессору в борьбе за независимость и суверенитет Украины. С первых дней войны нами перечислено ВСУ более 50 млн грн. Холдинг BROCARD и в дальнейшем берет на себя обязательство помогать государству и ВСУ в борьбе против агрессора и после нашей победы - в преодолении последствий войны. что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде и перед поставщиками товаров и услуг. налогоплательщиком и предоставил рабочие места для почти 2000 граждан Украины. Рассчитываем на государственный подход", - говорится в заявлении.

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