Британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине

По состоянию на 29 ноября россияне продолжают осуществлять попытки наступательных действий на воточном направлении. Тем временем ВСУ пытаются наносить удары по тылу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Донецком и Луганском направлениях. Там оккупационные войска РФ пытаются продвинуться на трех направлениях - в районе Бахмута, Сватово и Кременной.

Украинские войска продолжают героически оборонять свои позиции, а также совершать контрнаступательные действия в ответ на атаки противника.

Кроме того, ВСУ продолжают выполнять огневые задачи по периметру всего фронта. В частности, на юге страны, украинские бойцы наносят удары по скоплению позиций россиян на левом берегу Херсонской области.