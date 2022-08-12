Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося
Російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. Окупанти намагаються зламати оборону України на трьох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.
Згідно з даними британської розвідки, ситуація на фронтах особливо не змінилася. Війська армії РФ намагаються просунутися на трьох напрямках - в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Однак російські атаки на східному фронті злегка загальмувалися у зв'язку з перекиданням основних сил на південь України.
Що стосується ситуації на південних рубежах, то українські Збройні сили намагаються наносити надточні удари по військових складах і пунктах командування противника. Контрнаступ ЗСУ проводять на двох напрямках - в районі Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.
Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, вибухи на території військового аеродрому "Саки" призвели до падіння потужностей морської авіації РФ. Тепер російська сторона не вважає окупований Крим своїм "безпечним тилом".
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