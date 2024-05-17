ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка оценила влияние перестановок в Кремле на ход войны

Москва, Пятница 17 мая 2024 13:00
UA EN RU
Британская разведка оценила влияние перестановок в Кремле на ход войны Фото: Отставка Шойгу никак не повлияет на ход войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Перестановки в силовом блоке Кремля не затронули руководство российской армией. Немедленного влияния на ход войны с Украиной они не окажут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как говорится в сводке, в результате неожиданных перестановок министр обороны России Сергей Шойгу был заменен первым вице-премьером Андреем Белоусовым, а Шойгу заменил секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Патрушев назначен помощником президента. Шойгу и Патрушев являются влиятельными и давними союзниками президента России Путина, отмечают в британской разведке.

Белоусов - профессиональный экономист без военного образования. Он был первым вице-премьером с января 2020 года, а до этого занимал должность помощника президента по экономическим вопросам. "Вероятно, он был назначен для обеспечения большей эффективности расходов на оборону и обеспечения более тесной координации между оборонной промышленностью и потребностями вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, это окажется чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском военном министерстве и вооруженных силах. Заместитель министра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в коррупции, а начальник штаба генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован 14 мая по подозрению в участии в схеме взяточничества.

"Смена министра обороны вряд ли окажет серьезное немедленное влияние на ведение российской войны в Украине. Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в руководящих назначениях в генеральном штабе вооруженных сил России, нынешний российский подход к войне, вероятно, сохранится", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Владимир Путин после вступления на пятый президентский срок провел некоторые изменения в правительстве. В частности, он уволил министра обороны Сергей Шойгу, назначив его секретарем СНБО. Николай Патрушев, который возглавлял Совбез с 2008 года, стал помощником Путина.

Подробнее о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль Война в Украине
NEWS
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию