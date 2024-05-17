Британская разведка оценила влияние перестановок в Кремле на ход войны

Перестановки в силовом блоке Кремля не затронули руководство российской армией. Немедленного влияния на ход войны с Украиной они не окажут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как говорится в сводке, в результате неожиданных перестановок министр обороны России Сергей Шойгу был заменен первым вице-премьером Андреем Белоусовым, а Шойгу заменил секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Патрушев назначен помощником президента. Шойгу и Патрушев являются влиятельными и давними союзниками президента России Путина, отмечают в британской разведке.

Белоусов - профессиональный экономист без военного образования. Он был первым вице-премьером с января 2020 года, а до этого занимал должность помощника президента по экономическим вопросам. "Вероятно, он был назначен для обеспечения большей эффективности расходов на оборону и обеспечения более тесной координации между оборонной промышленностью и потребностями вооруженных сил", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, это окажется чрезвычайно сложной задачей для Белоусова, учитывая высокий уровень коррупции в российском военном министерстве и вооруженных силах. Заместитель министра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в коррупции, а начальник штаба генерал-лейтенант Юрий Кузнецов арестован 14 мая по подозрению в участии в схеме взяточничества.

"Смена министра обороны вряд ли окажет серьезное немедленное влияние на ведение российской войны в Украине. Поскольку Путин также объявил, что не будет никаких изменений в руководящих назначениях в генеральном штабе вооруженных сил России, нынешний российский подход к войне, вероятно, сохранится", - отмечают в Минобороны Британии.