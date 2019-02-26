Британія заплатить ЄС мільярди євро навіть у разі Brexit без угоди

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Британія в останні дні переговорів по Brexit представить виконавчий наказ

Британський уряд виплатить ЄС близько 39 млрд фунтів стерлінгів ( 42 млрд євро) , навіть якщо угода щодо виходу Британії з ЄС (Brexit, - ред.) не відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Telegraph.

Видання пише, що про це сторони домовилися вчора на зустрічі. Британський уряд в останні дні переговорів по Brexit представить виконавчий наказ.

Президент Європейської ради Дональд Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit до 2021 року. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити операцію. Туск та генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр є ініціаторами перенесення.

Відзначимо, за словами Терези Мей, британський парламент до 12 березня проголосує за вихід з ЄС. Мей підкреслила, що її команда провела зустрічі в Брюсселі, щоб забезпечити такі зміни, які, на думку законодавців, потрібно пройти.

Нагадаємо, члени Палати громад парламенту Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.