Британия заказала для Украины производство 5000 ракет

Правительство Великобритании и ирландская компания Thales подписали соглашение об изготовлении более 5000 противотанковых управляемых ракет для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Как пишет издание, это соглашение является отличной новостью для подразделения Thales, ведь такой заказ свидетельствует о росте предприятия.

"В течение следующих двух лет количество работников, насчитывающее 850 человек, увеличится до 1050, и Thales откроет третий завод в Северной Ирландии", - отметили в материале.

The Economist пишет, что из-за изменения геополитики с приходом к власти президента США Дональда Трампа Северная Ирландия может получить больше оборонных заказов.

Экономист Ольстерского университета Эсмонд Бирни считает, что компания Harland and Wolff, которая построила "Титаник" также должна получить больше контрактов, ведь "наличие огромного сухого дока в Белфасте приобретает стратегическое значение".

"Сейчас Северная Ирландия является местом мира и хочет, чтобы о ней знали. Она приняла украинских беженцев, и все основные партии поддерживают сопротивление российскому вторжению. Но установление мира в Украине и сохранение мира в остальной Европе может означать больше оборонных контрактов для этой провинции - как бы неудобно это ни было для некоторых", - сказано в материале.

Также стоит напомнить, что компания Thales сыграла важную роль перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ведь тогда Великобритания направила в Украину NLAW, которые разработаны шведской компанией Saab, однако изготовлены именно работниками Thales в Белфасте. Однако какие именно ракеты будут изготавливаться для Украины на этот раз - не известно.

NLAW

NLAW - это переносной противотанковый ракетный комплекс, разработанный британско-шведской компанией Saab в сотрудничестве с MBDA UK. Он сочетает легкость использования с высокой эффективностью против бронетехники, позволяя пехоте уничтожать танки с расстояния до 800 метров. Благодаря принципу "выстрелил и забыл" ракета самостоятельно корректирует траекторию, а система атаки сверху обеспечивает поражение наименее защищенных частей танка.

Главное преимущество NLAW - возможность стрелять из укрытия или даже из закрытых помещений, что делает его идеальным для партизанской и городской войны. Комплекс не требует длительного обучения, поэтому его легко осваивают даже неопытные бойцы. Благодаря своей мобильности и мощности NLAW стал одной из ключевых систем вооружения при обороне Украины от российской агрессии, эффективно уничтожая вражескую бронетехнику.